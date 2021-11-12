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  4. Футбольному матчу на стадионе «Черноморец» не помешали ни пожар, ни фаны

Футбольному матчу на стадионе «Черноморец» не помешали ни пожар, ни фаны

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Товарищеская встреча между сборными футболистов Украины и Болгарии 11 ноября на стадионе «Черноморец» в Одессе завершилась вничью со счётом 1:1.

Об этом передаёт Одесса News.

На стадионе присутствовало до 12 тысяч человек, купивших билеты стоимостью от 200 до 800 гривен. В районе спортивной арены перед матчем было сильно затруднено автомобильное движение, бойко торговали пивом и спортивной атрибутикой. Толпы болельщиков сновали по одесским улицам и перед стадионом, болгарские фаны прибыли организованно на автобусах и смирненько уселись в своём секторе.

Было замечено большое количество полиции и нацгвардейцев. На стадион пускали только с «зелёными» сертификатами о вакцинации или недавними ПЦР-тестами.

Матчу не помешал и случившийся в одном из офисов стадиона пожар, причиной которого руководство стадиона назвало умышленный поджог.

Что касается самого матча, то авторами голов стали болгарский форвард Радослав Кирилов и полузащитник украинской сборной Тарас Степаненко (80).

Для «сине-жёлтых» матч с болгарами был главной репетицией перед выездным отборочным поединком чемпионата мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, который пройдёт в Зенице 16 ноября.

Турнирное положение в группе D сейчас таково: Франция — 12 очков (после 6-ти игр), Украина — 9 (7), Финляндия — 8 (6), Босния и Герцеговина — 7 (6), Казахстан — 3 (7).

По словам главного тренера сборной Александра Петракова, он доволен игрой против Болгарии.

«Мне очень понравилось, как играла моя команда. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол, тем он и великолепен. Не забиваешь ты – забьют тебе. Негатива из-за такого результата нет. Я очень доволен игрой. Да, ребята не забили. Как говорится, голы придержали на Боснию», – сказал Петраков.

Фото Сергея Смоленцева/Думская, uaf.ua

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