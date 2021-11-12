Регулярно насиловал 7-летнюю падчерицу: негодяй предстанет перед одесским судом

Ювенальные прокуроры Малиновской окружной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании малолетнего ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с начала 2020 по июнь 2021 года злоумышленник, пользуясь беспомощным состоянием своей 7-летней падчерицы, неспособностью понимать происходящее и оказывать сопротивление, систематически (более десяти раз) совершал в отношении девочки действия сексуального характера.

При этом обвиняемый, применяя психологическое давление, приказывал ребёнку не рассказывать о совершённых им противоправных действиях.

Сейчас по ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Отмечается, что в суд также направлено обвинительное заключение в отношении матери потерпевшей девочки по факту злостного невыполнения своих родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

За это преступление Законом предусмотрено насильнику до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, за попытку изнасилования 15-летней знакомой и кражу её телефона житель Измаила Одесской области проведёт за решеткой 9 лет.

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