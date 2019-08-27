Зеленский вроде бы определился с премьер-министром

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники на условиях полной анонимности.

Отмечается, что в среду Зеленский и руководство Офиса Президента будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несёт ответственность. Так воспринимает общество», — объясняет природу собеседований министров один из источников издания.

Ранее бывший бизнес-партнёр Зеленского олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.



Кстати. Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса Президента. Он — юрист, работал управляющим партнёром в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии «Сила людей», которая тогда набрала 0,1% голосов. Затем Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привёл его на Банковую.

Сейчас Гончарук сопровождает Президента Зеленского в рабочих поездках и на важных экономических встречах.