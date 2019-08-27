НАБУ открыло ещё одно дело против экс-шефа одесской полиции

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрием Головиным за 2017 год.

Об этом сообщают «Українські новини».

Отмечается, что дело открыто по статье 366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса. Оказалось, что по результатам проверки декларации Головина за 2017 год Нацагентство по предотвращению коррупции выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (484 тысяч гривен).

В частности, Головин не задекларировал принадлежащие ему автомобиль, квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своём доходе и доходе жены.

Как сообщала Одесса News, Дмитрий Головин был задержан 25 июля по подозрению в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве. Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Головина: квартиры, машины и базы отдыха, которые принадлежат Головину и его близким.

Специализованная антикоррупционная прокуратура (САП) настаивает на взятии Головина под стражу. В настоящее время он находится под домашним арестом.