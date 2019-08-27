Любители домашних животных могут помочь мамам-кошкам

По ряду причин мама-кошка не всегда может обеспечить молоком своих котят и тут на помощь может прийти заменитель кошачьего молока.

Заменить молоко матери очень сложно, только в нём содержится всё, что нужно малышу. Самые критичные первые несколько дней, когда детки получают не только питание с молоком матери, но и иммунитет, антитела к смертельно опасным вирусным заболеваниям. В таком случае придётся поискать в продаже заменитель кошачьего молока для котят.

Новорожденные котята быстро растут. К недельному возрасту их масса увеличивается практически вдвое. Каждую последующую неделю малыши набирают вес в среднем по 100 гр. Чтобы обеспечить такой рост и правильное развитие котёнка, ему необходимо питаться молоком с высоким содержанием белка и жира. Соответственным должно быть и питание матери-кошки.

Когда возникает необходимость в заменителе кошачьего молока

У кошки может быть слишком мало молока, чтобы выкормить всё потомство или молоко может полностью пропасть. Причиной противопоказания к кормлению котят может быть болезнь кошки. Независимо от ситуации, котят придётся искусственно вскармливать. В интернете есть множество рецептов заменителей молока для котят, которые готовятся самостоятельно. Однако не всегда есть возможность приобрести качественные составляющие для их приготовления. Кроме того, большинство таких рецептов вызывает сомнение из-за частых случаев расстройства пищеварения у котят. Более простой способ – купить заменитель кошачьего молока.

Приобретение готового заменителя молока для котят даёт ряд преимуществ:

нет необходимости самостоятельно рассчитывать содержание всех необходимых питательных веществ и витаминов, всё уже рассчитано и сбалансировано производителем в соответствии с потребностями быстрорастущего организма котенка;

не нужно высчитывать объём смеси и готовить её особым способом, достаточно следовать инструкции производителя – развести кипячёной охлаждённой водой смесь до нужной консистенции в зависимости от веса маленького животного.

Полезные советы по кормлению котят заменителем молока

При недостаточном количестве молока у кошки малышей нужно подкармливать. Однако, в первую очередь, котятам дают заменитель молока, и лишь потом подкладывают под материнскую грудь. Делается это для того, чтобы котята достаточно насытились, иначе они будут отдавать предпочтение материнскому молоку, отказываясь от его искусственного аналога.

Нельзя кормить маленьких котят из ложки или медицинского шприца, это не только неудобно, но и крайне опасно. Маленький питомец может подавиться молоком или частички пищи могут попасть в лёгкие, из-за чего у котенка разовьётся пневмония, смертельная в этом возрасте. В зоомагазине продаются специальные наборы для кормления котят в виде шприца с силиконовыми насадками или бутылочки с соской для котят.

Цены на заменитель кошачьего молока разных производителей находятся приблизительно в одном диапазоне.

Остаётся только подобрать заменитель, подходящий возрасту котёнка. Если вы сомневаетесь в правильности выбора заменителя молока для котят, то сотрудники интернет-магазина всегда готовы ответить на интересующие вас вопросы, и доставить его в кратчайшие сроки по Киеву и Украине.