В Страсбурге выбрали самых красивых кошек мира

Соревнования по красоте среди кошек собрали в Страсбурге более 1500 участников, которых хозяева привезли из 22 стран.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на французские СМИ.

«Мы выбираем победителя, осмотрев кота от кончика носа до кончика хвоста», – рассказал Роберт Лубрано, президент Французской федерации кошек телеканала TF1.

«Всё – голова, тело, глаза, выражение лица, качество шерсти, цвет… Всё имеет значение», — добавил он.

Победителей выбирал международный комитет судей. Все участники должны были пройти предварительный отбор, поэтому конкуренция была высокой: с полутора тысяч кошек до победного финиша дошли всего 26. Отсеивали участников не только из-за внешности, но и из-за сложного характера. Агрессивных животных, которые, например, шипели на судей, сразу оставляли вне соревнований.

На сцене представили как породистых кошек, таких как персы, сиамцы, мейн-куны, так и уличных, которых в этом конкурсе называют домашними. Чемпионкой мира среди таких домашних кошек стала норвежская кошка, которую в своё время подобрали на свалке.

Отмечается, что чемпионат мира по кошачьей красоте посетили почти 15 тысяч человек.

На главном фото наша, одесская кошка, которая позировала корреспонденту Одесса News Ольге Черненко в Ботаническом саду.