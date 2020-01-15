Президент провёл кадровые ротации в четырёх РГА Одесской области

Президент Владимир Зеленский провёл кадровые ротации в четырёх районных государственных администрациях Одесской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Главы государства.

Президент, в частности, уволил глав Великомихайловской, Кодымской, Николаевской, Раздельнянской райгосадминистрациё Одесской области Вячеслава Райчева, Геннадия Гладенького, Ларису Высоцкую, Наталью Бараненко соответственно в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Также назначены на эти должности другие лица.

ДЕМЬЯНЕНКО Александр Сергеевич назначен председателем Великомихайловской районной государственной администрации, ДРАГАН Денис Игоревич — председателем Николаевской РГА, КИРЬЯК Роман Васильевич — главой Ивановской РГА, ПРИХОДЬКО Сергей Николаевич — председателем Раздельнянской райгосадминистрации.

Как сообщала 28 декабря 2019 года Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Ананьевской и Болградской районных государственных администраций Одесской области.

Более подробную информацию о новоназначенных руководителях РГА Одесса News сообщит дополнительно.