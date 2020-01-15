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Кому в Одессе отключат газ 20 января

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В связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведение ремонтных работ по ул. Вице-Адмирала Азарова в Одессе переносятся и будут выполняться 20 января.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города, газа будут лишены в этот день с 10:00 до 17:30 потребители по следующим адресам:

п/п
Адрес
Название организации
1
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13
население
2
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
индивидуальное отопление, квартиры
3
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13-а
население
4
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
население
5
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13
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