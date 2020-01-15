Кому в Одессе отключат газ 20 января

В связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведение ремонтных работ по ул. Вице-Адмирала Азарова в Одессе переносятся и будут выполняться 20 января.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города, газа будут лишены в этот день с 10:00 до 17:30 потребители по следующим адресам: