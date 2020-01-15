Кому в Одессе отключат газ 20 января

В связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведение ремонтных работ по ул. Вице-Адмирала Азарова в Одессе переносятся и будут выполняться 20 января.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города, газа будут лишены в этот день с 10:00 до 17:30 потребители по следующим адресам:
|
№
п/п
|
Адрес
|
Название организации
|
1
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
|
население
|
2
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
|
индивидуальное отопление, квартиры
|
3
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а
|
население
|
4
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
|
население
|
5
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
|
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