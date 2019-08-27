Одесский порт инициирует создание совместного с мэрией органа для развития круизного туризма

Одесский порт инициирует создание совместного с мэрией координационного органа для формирования стратегии развития круизного туризма.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, утверждая, что Одесса возвращается в клуб круизных хабов Европы.

«На сегодняшний день уже получено 11 заявок на посещение морской столицы Украины пассажирскими судами под иностранным флагом в навигацию 2020 года и 10 заявок поступило на 2021 год. Этот прорыв на фоне нулевого показателя прошлого года и двух заявок на 2019-й стал результатом активного сотрудничества администрации Одесского порта с крупнейшей в мире Ассоциацией круизных портов Medcruise и партнёрами по Рабочей группе Black Sea Working Groop Meeting», — говорится в сообщении.

Однако,как было отмечено на встрече портовиков с представителями мэрии, на местном уровне координация усилий портовиков и городских властей в вопросах развития круизного туризма носит эпизодический характер. Перенос этих контактов в плоскость совместной системной работы открывает возможности для обслуживания пассажиров «белых пароходов» в Одессе на качественно новом уровне.

«Для того, чтобы вернуть большие круизные лайнеры в Одессу, мы активно используем инструменты переговорных площадок крупнейших туристических форумов Европы и США, в частности, международной выставки-конференции Cruise Shipping Miami и Генеральных ассамблей Ассоциации Medcruise, — рассказывает заместитель начальника администрации по операционной деятельности Руслан Сахаутдино. — Вместе с тем, наши переговоры с операторами круизных линий могли бы быть более результативными, если бы в них принимал участие также полномочный представитель Одесской мэрии. Ведь решение многих вопросов берегового обслуживания круизных пассажиров относится именно к компетенции городской власти. Это касается организации движения экскурсионных автобусов в условиях плотного автомобильного трафика, создания комфортных условий для передвижения по городским улицам туристов с ограниченными физическими возможностями и так далее».

Участники рабочего совещания обсудили и другие проблемные вопросы, в частности, совершенствование системы общественного транспорта, образование надлежащей социальной структуры для туристов (санитарные зоны, медицинская помощь, передвижения с детьми), усиление мер общественной безопасности в историческом центре во время стоянки круизного судна в гавани, современное маркетинговое сопровождение туристических продуктов на местах.

На совещании был представлен проект Меморандума о создании администрацией порта и горисполкомом общего координационного органа по формированию стратегии развития круизного туризма в Одессе, после подписания которого Стороны смогут перейти к наработке совместного маркетингового плана действий.

Фото: Пресс-служба администрации Одесского морского порта