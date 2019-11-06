Из всех действующих боксёров Лома дольше всех чемпион мира

Боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко возглавил рейтинг по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титула.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британское издание The Sun.

«Украинец удерживает статус чемпиона мира по боксу 5 лет и 4 месяца с июня 2014 года, когда он выиграл пояс WBO в полулёгком весе в поединке против американца Гэри Рассела», — говорится в сообщении.



В топ-3 рейтинга также вошли таец Ваненг Менайотин (4 года и 11 месяцев) и американец Деонтей Уайлдер (4 года и 9 месяцев).

Как сообщала Одесса News, чемпион WBA, WBO в лёгком весе и “франчайзинговый” чемпион WBC Василий Ломаченко будет представлять Украину на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).