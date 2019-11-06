На разрекламированное «государство в смартфоне» в бюджете не заложили денег

В принятом правительством ко второму чтению в Верховной Раде проекте государственного бюджета на 2020 год на реформу «Государство в смартфоне» средств не предусмотрено.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше», — написал вице-премьер.

По словам Фёдорова, он делает ставку на эффективную команду и международную техническую помощь, государственно-частное партнёрство, волонтёрство.

«В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация — это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021 год», — резюмировал Фёдоров.

Как сообщала Одесса News, 5 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020. Говоря о пенсиях в 2020 году, Премьер пообещал, что они будут проиндексированы, вырастут, «но не очень».