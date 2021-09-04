В Одессе открылся главный IT-форум года — Odessa Digital Forum

4 сентября в Одессе открылся Odessa Digital Forum — долгожданное международное событие в области IT, главный IT-форум года.

Как передаёт корреспондент Одесса News, в конференц-холле «Сады Победы», что на площади 10 Апреля, собрались профессионалы из разных регионов мира. Около 600 участников 2 дня будут обсуждать рынок интернета в карантин и посткарантин, инвестиции в новые доходные проекты с учётом COVID-ограничений и адаптации рынка к ним.

Генеральный спонсор форума — Digital-агентство Ланет Сlick.

Особенностью конференции является большое количество практиков и признанных экспертов в сфере информационных технологий.

Открыл форум Генеральный организатор Odessa Digital Forum Руслан Балабанов, основатель интернет-издания «Одесса News» — главного информационного спонсора форума, рассказавший о тематике ивента, спикерах и главных организационных моментах проведения встречи.

Своё согласие принять участие в работе форума в качестве спикеров дали представители Киевстара, Zakaz.ua, Ланет CLICK, Aux Bridge (Израиль), FastCharge, Европейская Ассоциация Программной Инженерии, Sigma Software Group, SingularityU Kyiv Chapter.

Все они выступят сегодня вечером за «круглым столом» форума. Темы круглого стола: COVID-19, информационные войны в СМИ, цифровизация государства.

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Участники форума смогут побывать на экскурсии в морском порту Одессы.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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