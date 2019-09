Крутой семинар для айтишников пройдёт в Одессе 9-13 сентября

С 9 по 13 сентября в Одессе состоится конференция Open Tech Week.

На 5 дней помещения Impact Hub Odessa превратятся в место шумной тусовки с крутыми докладами, нетворкинг и афтепати, площадкой для обмена опытом и новых знакомств.

В понедельник, 9 сентября, состоится встреча для тех, кто интересуется JavaScript разработкой. Участников ждут два доклада, неформальное общение и вкусный ужин. А вишенка на торте – весёлая афтепати с вином и сыром в новом офисе, который расположен в 5 минутах ходьбы от Impact Hub!

Докладчики:

Виктор Турский, CEO и Principal Software Architect в WebbyLab. Open source разработчик. Более 15 лет в IT. Запустил более 60 проектов, среди них проекты для 5 компаний из списка Fortune 500. Тема доклада: The working architecture of NodeJS applications.

«Я видел много NodeJS приложений. А еще я вижу много недоразумений вокруг архитектурных моделей. 99% учебных пособий по NodeJS не охватывают эту тему и ограничиваются приложениями “hello world”. Как построить действительно большое приложение? Что выбрать: монолит или микросервис? Как думать об архитектурных слоях? Что не так с большинством платформ JS? Как GraphQL влияет на архитектуру? В ходе доклада я отвечу на все эти вопросы», — обещает докладчик.

Святослав Кондратов, Senior Software Developer в Sigma Software, более 10 лет опыта в ИТ, прошёл путь от тестировщика до front-end разработчика. Тема доклада: Польза А/Б тестирования при деплойменте критично важных компонентов системы. В процессе деплоймента критичных компонентов, помимо качества, в современном мире ещё критично важна скорость. Однако спешка иногда приводит к серьёзным финансовым потерям. В ходе доклада Святослав расскажет, как поспешный деплоймент может привести к утрате $1M и как мы видоизменили систему деплоймента, чтобы этого не повторилось.

Язык докладов – русский.

Доклады будут интересны аудитории уровня Middle и выше.

Начало в 18 часов.

Стоимость – 150 гривен, которые будут перечислены в благотворительный фонд «Корпорация монстров» на покупку оборудования и медицинских материалов для Одесской детской областной больницы.

Регистрация обязательна здесь.

Адрес проведения семинаров: Impact Hub Odessa, Grecheskaya, 1a.