IT-сообщество Украины в ожидании перемен

4 сентября в Киеве состоялась встреча бизнеса с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком по развитию ИТ-сектора.

На встрече были озвучены общие планы правительства по развитию ИТ в Украине на ближайшую перспективу, изменениях в налогообложении ИТ, созданию Фонда человеческого капитала, планы по развитию стартапов.

Своё видение перспектив развития ИТ-индустрии изложили руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов и вице премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, представители ИТ-комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

«На моей памяти, пожалуй, впервые со стороны Правительства было озвучено предложение стимулирования развития экспортно-ориентированной ИТ-индустрии. Среди основных таких стимулов: достаточно конкурентная налоговая нагрузка для физлиц, контрактный принцип взаимодействия между специалистами и компаниями, а также внедрение механизмов развития человеческого капитала в Украине. Поэтому диалог, который сейчас создаётся, очень важен и ценится бизнесом», — прокомментировал планы правительства Владимир Бек, председатель ИТ-комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины, отметил, что одной из наиболее острых проблем ИТ является дефицит кадров и несовременная система образования. Для решения этих проблем Правительство предлагает создание Фонда человеческого капитала, который будет пополняться дополнительным сбором для ИТ-индустрии и дотациями международных партнёров.

Было предложено создать новую, 5 группу физических лиц предпринимателей с КВЭД ИТ. При этом, переход на новую модель налогообложения будет добровольным. Третья группа не будет отменяться и не будет меняться и ИТ-КВЭДы с третьей группы не будут изыматься. Ожидается, что новая группа будет доступна уже с 1 января 2020 года.

Сергей Верланов рассказал о новой опции налогообложения физлиц-предпринимателей в ИТ отрасли. Так, единый налог останется неизменным — 5%, однако добавится военный сбор 1,5% и выплаты в Фонд развития человеческого капитала. Ставки выплат в Фонд будут такими: 2020 год — 1%, 2021 — 2%, 2022 — 3%, 2023 — 4%, 2024-2029 — 5%. Такую опцию планируется зафиксировать на 10 лет. Кроме этого, выплаты единого социального взноса увеличатся вдвое: ФЛП 5 группы будут платить 22% не из одной минимальной заработной платы, а из двух.

Ожидается, что создание Фонда развития человеческого капитала позволит избежать прогнозируемую нехватку ИТ-профессиональных кадров в будущем. Ведь средства будут тратиться на развитие образовательного направления — стипендии для студентов, гранты для учёных, инвестирования в совместные с вузами проекты (кампусы, лаборатории).

Михаил Фёдоров, со своей стороны, сделал акцент на приоритетах развития интернет инфраструктуры, обучении диджитал-навыкам, трансформации ИТ с аутсорсинговой в продуктовую.

Ожидается, что нововведения позволят увеличить доход от ИТ-экспорта в $13 млрд, а количество занятых в индустрии превысит 650 000 человек через 10 лет.

В общем, представленная концепция может создать прочный фундамент для развития человеческого капитала, а конкурентные налоговые ставки помогут ИТ закрепиться на международном рынке.

Однако, как считают ИТ-специалисты, всё ещё остаётся не до конца понятным механизм и состав Фонда развития человеческого капитала. Поэтому, ожидается активизация рабочих групп, чтобы ответить на все проблемные вопросы и создать действительно прозрачные, честные и предсказуемые правила игры стратегии развития на ближайшие 10-20 лет.