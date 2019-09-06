Одесская королева шашек стала победителем чемпионата Европы в Италии

Со 2 по 7 сентября в городе Кьянчано Терме (Италия) проходит чемпионат Европы по шашкам.

В составе женской сборной Украины по шашкам выступила титулованная одесская спортсменка Виктория Мотричко, сообщается на странице шашистки в Facebook.



По результатам соревнований Виктория и её напарница по команде Ольга Балтажи в дисциплине «рапид» одержали шесть командных побед, дважды сыграли в ничью и дважды проиграли.

Набрав 8 зачётных баллов, Виктория и Ольга заняли первое командное место среди женщин чемпионата Европы по шашкам.