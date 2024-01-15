Пошли в катакомбы и пропали: полиция всю ночь искала 4-х одесских подростков

В Одесской области всю ночь велись поиски четырёх несовершеннолетних детей, потерявшихся в катакомбах.

Об этом сообщает официальный сайт Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Об исчезновении несовершеннолетних — 11-летней Киры Гащук, 14-летней Маргариты Озеровой, 15-летней Инны Котик и 12-летнего Ростислава Унгуряну поздно вечером 14 января полицейским сообщила мать одной из пропавших двушек.

«Женщина отметила, что её дочь с подругой и ещё четырьмя парнями пошли в нерубайские катакомбы, но не вернулись», — говорится в сообщении, хотя позже полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные у катакомб, выяснили, что в них вошли три девушки и один парень.

Правоохранители немедленно развернули поисковую операцию, к которой были привлечены сотрудники территориального подразделения полиции и кинологического центра ГУ НП в Одесской области со служебными собаками, работники ГСЧС, общественного формирования «Нерубайский патруль» и спелеологи.

Утром полиция сообщила, что дети найдены, противоправные действия в отношении них не совершались и поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.

Одесса News информировала о поисках в августе 2020 года двух заблудившихся в одесских катакомбах мужчин.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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