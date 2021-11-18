В Южном дотла сгорела база отдыха «Южная волна»

17 ноября в 20 часов 50 минут в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Южном, по улице Якорной, 9, возник пожар на бывшей базе отдыха «Южная волна».

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место пожара 10 спасателей было установлено возгорание 9 заброшенных деревянных домиков.

«В 22 часа 6 минут пожар на общей площади 100 м2. был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара устанавливается.

Подчёркивается, что во время тушения пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

Как сообщала Одесса News, 15 ноября сгорела база отдыха «Лаванда», что в селе Грибовка по улице Средняя, ​​1.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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