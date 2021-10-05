Пожарников не вызывали: в Подольском районе сгорел дом вместе с его хозяйкой

4 октября в 17 часов поступило сообщение от правоохранителей, что в селе Долинское Подольского района Одесской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, пожарно-спасательное подразделение не вызывалось — пожар, охвативший пламенем 5 квадратных метром жилой площади, затух сам.

Вероятно, предполагают специалисты, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В этот же день, в 20 часов 56 минут в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в Измаиле на улице Болградское шоссе возник пожар в пятиэтажке. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание домашнего имущества в квартире на площади 9 кв. м. В результате пожара получил ожоги тела мужчина пожилого возраста, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Причина пожара пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 3 октября спасатели ликвидировали пожар в техническом помещении «Экипаж» Одесской национальной морской академии.

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