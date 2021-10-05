Кто в Одессе 6 октября останется без света и воды

6 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию и воду.



Пр информации Филиала «Инфоксводоканал», из-за ремонтных работ на водоводе диаметром 700 мм с 08:00 05 октября до 09:00 06 октября не будет воды у потребителей, проживающих в сёлах Маяки, Надлиманское, Николаевка, Калаглия,Роксоланы, Каролино-Бугаз, пгт Овидиополь, Затока.

Энергоснабжение, по сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», будет прекращено 6 октября по таким адресам:

1-й Черноморский переулок, 3, 44а, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 18, с 17:00 по 19:00

1-я линия 8 Марта, 1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а, с 17:00 по 19:00

1-я линия 8 Марта, 1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а, с 08:00 по 10:00

10-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, с 17:00 по 19:00

10-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, с 08:00 по 10:00

13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121, с 08:00 по 10:00

13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121, с17:00 по 19:00

2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, с 08:00 по 10:00

2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, с 17:00 по 19:00

2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, с 08:00 по 10:00

2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, с 17:00 по 19:00

2-й Февральский переулок, 1, 1А, 5, 7, 7а, с 08:00 по 10:00

2-й Февральский переулок, 1, 1А, 5, 7, 7а, с 17:00 по 19:00

2-й Флотский переулок, 3, 4, 8, с 17:00 по 19:00

2-й Флотский переулок, 3, 4, 8, с 08:00 по 10:00

2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а,

22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, с 17:00 по 19:00

2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, с 08:00 по 10:00

2-я линия 8 Марта, 1, 109а, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9, с 17:00 по 19:00

2-я линия 8 Марта, 1, 109а, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9, с 08:00 по 10:00

2-я Пересыпская улица, 32, 34, с 08:00 по 10:00

2-я Пересыпская улица, 32, 34, с 17:00 по 19:00

3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, с 17:00 по 19:00

3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, с 08:00 по 10:00

3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10, с 17:00 по 19:00

3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10, с 08:00 по 10:00

3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, с 08:00 по 10:00

3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, с 17:00 по 19:00

3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а, с 17:00 по 19:00

3-й Черноморский переулок, 31А, с 08:00 по 10:00

3-й Черноморский переулок, 31А, с 17:00 по 19:00

3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а, с 08:00 по 10:00

3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, с 17:00 по 19:00

3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, С 08:00 по 10:00

3-я Пересыпская, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27, с 08:00 по 10:00

3-я Пересыпская, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27, с 17:00 по 19:00

4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14, с 08:00 по 10:00

4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14, с 17:00 по 19:00

4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, с 17:00 по 19:00

4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10, с 08:00 по 10:00

4-й Флотский переулок, 1, с 08:00 по 10:00

4-й Флотский переулок, 1, с 17:00 по 19:00

4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2А, 21, 10А, 15А, 41/А, 32/А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, с 17:00 по 19:00

4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2А, 21, 10А, 15А, 41/А, 32/А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, с 08:00 по 10:00

4-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2А1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, с 08:00 по 10:00

4-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2А1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, с 17:00 по 19:00

4-я Пересыпская улица, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, с 17:00 по 19:00

4-я Пересыпская улица, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, с 08:00 по 10:00

5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25, с 08:00 по 10:00

5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25, с 17:00 по 19:00

5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9, с 08:00 по 10:00

5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9, с 17:00 по 19:00

5-й Черноморский переулок, 1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6, с 17:00 по 19:00

5-й Черноморский переулок, 1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6, с 08:00 по 10:00

5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, с 08:00 по 10:00

5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. с 17:00 по 19:00

6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16А, 21/а, 23, 18А, 31б, 31А, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, с 17:00 по 19:00

6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16А, 21/а, 23, 18А, 31б, 31А, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, с 08:00 по 10:00

6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11, с 08:00 по 10:00

6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11, с 17:00 по 19:00

6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10, с 17:00 по 19:00

6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10, с 08:00 по 10:00

6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 11а, 16А, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, с 08:00 по 10:00

6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 11а, 16А, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, с 17:00 по 19:00

7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8А, с 08:00 по 10:00

7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8А, с 17:00 по 19:00

7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9, с 08:00 по 10:00

7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9, С 17:00 по 19:00

7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6А, 4, 5, 6, 7, 8, с 08:00 по 10:00

7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6А, 4, 5, 6, 7, 8, с 17:00 по 19:00

7-я Пересыпская улица, 6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24, с 17:00 по 19:00

7-я Пересыпская улица, 6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24, с 08:00 по 10:00

8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37/2, 37А, 37Б, 37В, 21/2, 21А, 29А, 50, 7/1, 43А, 23а, 14А, 45А, 9А, 46А, 15а, 47А, 35а, 20А, 37/1, 99А, 95А, 85А, 82а, 81А, 80А, 77к, 77Е, 77Д, 77в, 77/5, 67А, 67Б, 77/1, 76-78, 76/78, 74Б, 74а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776, с 17:00 по 19:00

8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37/2, 37А, 37Б, 37В, 21/2, 21А, 29А, 50, 7/1, 43А, 23а, 14А, 45А, 9А, 46А, 15а, 47А, 35а, 20А, 37/1, 99А, 95А, 85А, 82а, 81А, 80А, 77к, 77Е, 77Д, 77в, 77/5, 67А, 67Б, 77/1, 76-78, 76/78, 74Б, 74а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776, с 08:00 по 10:00

8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, с 17:00 по 19:00

8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, с 08:00 по 10:00

8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, с 08:00 по 10:00

8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, с 17:00 по 19:00

8-й Черноморский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44А/1, 44б, 36а, 9В, 25/1, 54, 27а, с 08:00 по 10:00

8-й Черноморский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44А/1, 44б, 36а, 9В, 25/1, 54, 27а, с 17:00 по 19:00

8-я Пересыпская улица, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, с 17:00 по 19:00

8-я Пересыпская улица, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, с 08:00 по 10:00

9-й переулок 8 Марта, 1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8, с 17:00 по 19:00

9-й переулок 8 Марта, 1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8, с 08:00 по 10:00

9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, с 08:00 по 10:00

9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, с 17:00 по 19:00

Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, с 08:00 по 10:00

Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, с 17:00 по 19:00

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 по 18:00

Балтская дорога, 40, 84а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62/1, 64, 40а, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 64А, с 17:00 по 19:00

Балтская дорога, 25, 84а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 27, 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 62/1, 64, 64А, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 67, с 08:00 по 10:00

Балтская дорога, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 60, 62, 58А, 67, 32а, 35а, с 17:00 по 19:00

Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4, с 08:00 по 10:00

Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4, с 17:00 по 19:00

Большевистский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10, с 08:00 по 10:00

Большевистский переулок, , 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10, с 17:00 по 19:00

Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а, с 17:00 по 19:00

Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а, с 08:00 по 10:00

Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 13а, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 14А, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27А, 1б, 5/5а, 33, 18б, с 17:00 по 19:00

Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 13а, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 14А, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27А, 1б, 5/5а, 33, 18б, с 08:00 по 10:00

Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21, с 17:00 по 19:00

Долинская улица, 3, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21, с 08:00 по 10:00

Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, с 08:00 по 10:00

Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, с 17:00 по 19:00

Жевахова улица, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 92, 49/1, 11/1, 7-9, 53/2, 53/3, 43/1, 94, 45/2, 4а, 61а, 21а, 37/39, с 08:00 по 10:00

Жевахова улица, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 92, 49/1, 11/1, 7-9, 53/2, 53/3, 43/1, 94, 45/2, 4а, 61а, 21а, 37/39, с 17:00 по 19:00

Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27А, 28, 29/1, 52а, 38б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209, с 08:00 по 10:00

Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27А, 28, 29/1, 52а, 38б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209, с 17:00 по 19:00

Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28А, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, с 08:00 по 10:00

Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28А, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, с 17:00 по 19:00

Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, с 08:00 по 10:00

Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, с 17:00 по 19:00

Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, с 08:00 по 10:00

Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, с 17:00 по 19:00

Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17А, 15а, 15Б, 16а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, с 17:00 по 19:00

Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17А, 15а, 15Б, 16а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, с 08:00 по 10:00

Клубничный переулок, 25, 25а, 27, 29, с 08:00 по 17:00

Крыжановский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4а, 5а, с 09:00 по 17:00

Локомотивная улица, 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27, с 08:00 по 10:00

Локомотивная улица, 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27, с 17:00 по 19:00

Люстдорфская дорога, 172, 172а, 174, 174/1, 176, 176/1, 178, 178/1, с 08:00 по 17:00

Маршала Говорова улица, 8, с 09:00 по 19:00

Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 43, с 17:00 по 19:00

Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 43, с 08:00 по 10:00

Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, с 08:00 по 10:00

Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, с 17:00 по 19:00

Неждановой улица, 38, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 77, 69а, 69б, 79, 71а, 42а, 73А, 40А, 75А, 75Б, 75в, 75г, 44а, 77А, 67А, 79а, 107а, 95а, 93а, 85а, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, с 09:00 по 17:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, с 17:00 по 19:00

переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, с 08:00 по 10:00

переулок Бориса Кифоренко, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, с 17:00 по 19:00

переулок Бориса Кифоренко, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, с 08:00 по 10:00

переулок Виктора Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, с 08:00 по 10:00

переулок Виктора Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, с 17:00 по 19:00

переулок Владимира Терещенко, 7, 13а, с 17:00 по 19:00

переулок Владимира Терещенко, 7, 13а, с 08:00 по 10:00

переулок Игоря Киселёва, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а, с 08:00 по 10:00

переулок Игоря Киселёва, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а, с 17:00 по 19:00

переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12, с 17:00 по 19:00

переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12, с 08:00 по 10:00

переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7, с 17:00 по 19:00

переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7, с 08:00 по 10:00

переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10, с 17:00 по 19:00

переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10, с 08:00 по 10:00

переулок Юрия Асеева, 1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31, с 17:00 по 19:00

переулок Юрия Асеева, 1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31, с 08:00 по 10:00

площадь Мичурина, 2, 29А, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19, с 17:00 по 19:00

площадь Мичурина, 2, 29А, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19, с 08:00 по 10:00

Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, с 08:00 по 10:00

Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, с 17:00 по 19:00

Прокатная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 4а, 2а, 12, 1б, 1в, 3а, с 08:00 по 10:00

Прокатная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 4а, 2а, 12, 1б, 1в, 3а, с 17:00 по 19:00

Профессора Карышковского улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14А, 23А, 23Б, 8А, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, А, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113, с 17:00 по 19:00

Профессора Карышковского улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14А, 23А, 23Б, 8А, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, А, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113, с 08:00 по 10:00

Профессора Коровицкого улица, 73, 118а, 75а, 75Б, 77, 77а, 79, 79А, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96а, 75, 98, 99, 100, 100а, 100б, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 116, 118, 97, с 09:00 по 17:00

Рыночная улица, 7, с 17:00 по 19:00

Рыночная улица, 7, с 08:00 по 10:00

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 по 18:00

спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, с 08:00 по 10:00

спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, с 17:00 по 19:00

Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42Б, 42А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, с 17:00 по 19:00

Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42Б, 42А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, с 08:00 по 10:00

Флотская улица, 2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2А, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13, с 17:00 по 19:00

Флотская улица, 2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2А, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13, с 08:00 по 10:00

Фонтанская дорога, 53, 57А, 55/1, 55а, 55А/1, 55в, 55, 55г, 55д, 55ж, 57, 55В/1, с 08:00 по 17:00

Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, с 08:00 по 10:00

Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, с 17:00 по 19:00

Хуторская улица, 95Е, с 17:00 по 19:00

Хуторская улица, 95Е, с 08:00 по 10:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

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