Глава Одесской облгосадминистрации обратился к жителям Одесской области

Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер обратился к жителям Одесской области.

Текст обращения обнародован на Telegram-канале Одесской ОГА.

В нём, в частности, говорится, что «ночью враг атаковал Одесщину ударными дронами типа «Shahed-136/131». Силами противовоздушной обороны все БПЛА уничтожены. Обломки одного из дронов попали в квартиру 9-тиэтажки, в результате чего возник пожар. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения — трое погибших, ещё 26 пострадали, из них 3 детей. Всем оказана медицинская помощь, трое остаются в тяжёлом состоянии.

Также агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек. На месте происшествия работают все соответствующие службы».

Олег Кипер в очередной раз подчеркнул, что в военное время не все события можно комментировать и надеется, что все это понимают, а также вразил «искренние соболезнования семьям, близким погибших».

«Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и близких!», — резюмировал Олег Кипер.

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