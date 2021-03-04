Президент делает вид, что не вмешивается в дело Стерненко

В Офисе Президента Украины считают, что официальную реакцию Владимира Зеленского на дело одесского праворадикала Сергея Стерненко сочтут давлением.

Как заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в интервью изданию «Цензор.нет»,

какая-либо официальная реакция со стороны Президента на решение суда первой инстанции по делу активиста Сергея Стерненко сейчас может рассматриваться как давление на суд апелляционной инстанции и сторону обвинения.

«Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, поэтому любая официальная реакция президента на него будет воспринята никак иначе, как давление и на суд апелляционной инстанции, и на сторону обвинения», — ответил Смирнов на вопрос об отсутствии реакции главы государства на решение по делу Стерненко и акции под ОП.

Он подчеркнул, что в любой развитой стране суд — признак цивилизации, поэтому Президент либо ОП не могут подменять его собой.

«Кто должен дать исчерпывающие ответы людям, которые приходят к ОП относительно этой ситуации? Должна быть чёткая и понятная коммуникационная политика от стороны, которая поддерживала государственное обвинение, — прокуратуры. Именно они должны объяснить причинно-следственную связь между обвинительным актом и решением, которое вынес суд, для того, чтобы у граждан не возникало вопросов относительно неправильной либо неполной оценки доказательств судом. Прокуроры должны показать, на чём основывалось обвинение в суде», — убеждён Смирнов.

В то же время он выразил мнение, что если судьи первой инстанции неправильно оценили доказательства сторон, то суд апелляционной инстанции должен предоставить этому оценку.

«Впереди апелляция. Процесс максимально открытый. Работают адвокаты, прокуроры. Когда апелляционный суд проверит законность и обоснованность приговора, можно будет говорить о какой-то по крайней мере публичной реакции относительно восприятия (или нет) решения суда. Но всё равно она будет личной. У президента нет процессуальных инструментов, как у прокуратуры. Он не носит мантию, не выносит судебные решения. Поэтому я считаю, что реакция на этом этапе была бы преждевременной», — считает заместитель руководителя ОП.

Однако, 3 марта в Офисе Президента инициировали создание механизма для анализа актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров с 2014 года против ветеранов войны и общественных деятелей на предмет произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«В качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах в Офисе Президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей», — говорится в сообщении.

В Офисе главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени до оценки событий, произошедших в условиях вооруженной агрессии России.

В ОП заявили, что нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства.

Также предлагается инициировать исследование уголовных производств, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.

В ОП также сообщили, что уже даже состоялось первое совещание под председательством руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что на совещании были обсуждены «вызовы, стоящие перед государством из-за наличия таких приговоров против ветеранов, которые общество не считает справедливыми, и незавершенных уголовных расследований по фактам нападений на общественных деятелей».

«Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам. Если начиная с 2014 года были сделаны негодные вещи в отношении ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства», — добавили в ОП.

По мнению редакции, разработка такого механизма как раз и является реакцией Президента на приговор Приморского райсуда.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod