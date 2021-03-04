Кому в Одессе отключат свет 5 марта

5 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Юбилейный пер.: 6

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. 6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8а, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Академика Филатова, Малиновский район: 18, 20, 20/2, 20/3, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Астрономическая: 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Бадаева пер.: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Ванный пер., Приморский: 1, 3, 3/12, 3А

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Гайдара: 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21А6, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Китобойная: 77, 77в

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 18:00

5 мар. Космонавтов, Малиновский: 4, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Ломоносова: 20

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Малиновского Маршала: 5, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Мациевский: 25А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Немировича — Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Обильная: 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Александра Невского: 42, 44б, 44-В, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/2, 56, 58, 58А, 60, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 70, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78/1, 80, 80а, 80б, 82

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 18:00

5 мар. Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Садовая Балка: уч32, 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Сакко: 2а, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Терешковой Валентины, Малиновский: 38, 40, 42, 44, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Толбухина: 20а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31/А, 31а, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46б2, 46в, 46е, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 81А, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Училищная: 22, 26

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Фонтанская дорога, Приморский: 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 89, 89/В, 89Г, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/5, 95/5-2, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95Д, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 103, 956

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 96а, 98, 98/2, 98/96, 98г, 98д, 102, 104, 104А, 104б, 106, 106/1, 106/17, 106/2, 106/20, 106/21, 106/24, 106/26, 106/29, 106/34, 106/35, 106/36, 106/38, 106/39, 106/40, 155/2, 157, 1553

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 18:00

5 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 102

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 58/1, 62/2, 85А, 87-А, 95/4, 95/51, 95/53, 95/54, 95/5-5, 95/56, 101/1, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Чубаевская: 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 29, 29/11, 29/3, 29/31, 29/3141, 29/35, 29/6, 29/7, 29/8, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/, 48/2-Б, 48/50, 48/8, 48/9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Чубаевская: 27/12, 29/10, 29/15, 29/5, 48/2, 48/5, 48А, 279

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Чумацкая: 7, 41

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. пер. Дмитрия Донского: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. пер. Прорезной: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар. пер. Щукина: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

5 мар. 17:00

5 мар.

Как сообщала Одесса News, до 6:00 5 марта не будет воды в части Суворовского района Одессы (Курская, 161, 161/1; Воронежская, 6-20, 7-11; Орловская, 44-54, 45-51; 29-я Линия, 12-16; 30-я Линия, 1-9, 8-18;31-я Линия, 5-9, 10-18; 32-я Линия, 9-11, 4-18; 33-я Линия.

Отключённым от водоснабжения 3 марта жителям Приморского района Одессы вода будет подана 4 марта после 23.50 (ул. Водопроводная, 1, 2, 3,; Водопроводные переулки; ул. Новощепной ряд; Волжский пер.; Вознесенский пер.; Елисаветградский пер.; Ватманский пер.; Привокзальный пер.; Железнодорожный вокзал; Старосенная площадь; ул. Пантелеймоновская, 1-6; Бассейные переулки; Итальянский бульвар; ул. Бассейная; ул. Ришельевская, 62-78, 53-71; ул. Большая Арнаутская, 49-65; ул. Пушкинская, 75-83, 72-78).

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