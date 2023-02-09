Энергетики в Одессе переподключают высоковольтное оборудование

Энергетики производят переподключение высоковольтного оборудования.

В этой связи могут наблюдаться колебания напряжения, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

Чтобы избежать аварийных ситуаций, компания обращается к к жителям города выключить лишние приборы из розетки и использовать энергоёмкие приборы поочерёдно.

Как сообщала Одесса News, по прогнозам НЭК «Укрэнерго», если не будет новых атак врага, то в выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля.

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