Что делать дома на выходных

Приговорённым из-за карантина к дивану одесситам на время выходных дней предлагаются культурно-образовательные ивенты онлайн.

Выбор за Вами!

25 апреля в 20:00 группа «Вопли Видоплясова» проведёт благотворительный онлайн-концерт. Зайдите на страницу мероприятия в Facebook. Это будет акустическое выступление в помещении концерт-холла ВВ22. Музыканты исполнят альбом «Закустика», история которого началась почти 30 лет тому назад во Франции, и свои лучшие хиты. Таким образом группа хочет поддержать своих поклонников в условиях карантина. В то же время музыканты обращаются к своим поклонникам с просьбой о сборе средств на благотворительные цели.



25-26 апреля преподаватель французского языка Жан-Клод Шарбоннель проводит бесплатные онлайн-уроки. Присоединиться к его группе «Учим французский во время карантина» можно в Facebook .25 апреля в 19 часов состоится музыкальный благотворительный онлайн-фестиваль под названием «Рок в защиту животных». Участвуют в нём группы Drop The Roof, Rum Pum Pum, Underground Street, «Торт» и «Чужеземец». Смотреть трансляцию выступлений можно будет здесь.

25 апреля в 20 часов Театр музыкальной комедии покажет запись спектакля И.Дунаевского «Женихи».



По 2 мая Украинская киноакадемия проводит онлайн-проект «Киновернисаж». В 20:00 включайте hromadske и присоединяйтесь к обсуждению. Будем общаться с номинантами на главную украинскую кинопремию в категориях: Лучший фильм, Лучшая режиссёрская работа, Лучшая работа художника-постановщика, Лучший сценарий, Лучшая операторская работа, Лучшая музыка, Лучшая песня, Лучшая женская роль, Лучшая женская роль второго плана, Лучшая мужская роль, Лучшая мужская роль второго плана, Лучший документальный фильм и, конечно же, смотреть фильмы, чьи создатели номинированы на Четвёртую национальную кинопремию «Золота Дзиґа».

По 5 июня Координационный центр по предоставлению правовой помощи проводит онлайн-конкурс детских рисунков «Страна моих прав». Участники – дети до 18 лет. Принять участие в конкурсе, узнать об условиях участия, ознакомиться с детскими работами и проголосовать за понравившийся рисунок можно на официальном сайте конкурса http://art-konkurs.legalaid.gov.ua Тема рисунков – права детей. Чтобы подать работу на конкурс, дети с помощью родителей должны зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или сканированную копию рисунка. После прохождения модерации она появится на сайте для дальнейшего голосования.



Уютных выходных!