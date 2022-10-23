На сцене Одесского оперного театра зазвучит величественная органная музыка

Величественная органная музыка и совершенный вокал снова зазвучат в концерте органной музыки «Organ&Voices», который состоится 29 октября на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета.

Широта композиционных замыслов, изящная чеканка музыкальных образов, монументальность музыки создателей мировой музыкальной классики, основателей органной музыки И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, светлая музыка примирения Ф. Мендельсона, а также произведения К.В. Глюка и Дж. Каччини прозвучат в этот вечер в зале Одесской оперы.

Во втором отделении будет звучать украинская музыка во всём её разнообразии: духовная музыка Д. Бортнянского и И. Соневицкого, М. Болемы и В. Квасневского, произведения основателя и легенды украинской классической музыки М. Лысенко, эпический размах песен М. Степного, поэтичность и лиричность произведений украинского песенника 20 века Г. Майбороды, В. Квасневского, Л. Шукайло, М. Кропивницкого, народные песни.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов 100-400 гривен. Их можно купить здесь.

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