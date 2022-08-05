Лучшие джазмены соберутся в Одессе на “Книжке” на Александровском проспекте

6 августа, в субботу, в 14:00, лучшие джазмены со всей страны соберутся в центре Одессы на рынке “Кнжика” на Александровском проспекте, чтобы сыграть жаркий джаз и собрать средства для наших защитников.

На три часа Александровский проспект превратится в Новый Орлеан, где непрерывно с балконов играет джаз в исполнении:

Junket (Киев). Космически-музыкальный джаз-лаунж микс из речетатива, саксофонов, флейты, клавишных и электронных манипуляций

Yakiv Tsvítinsky Quartet (Львов-Одесса). Любимые мелодии американского джаза, украшенные зажигательными соло на трубе в исполнении одного из лучших трубачей Украины

Perlyny (Одесса) Проект “Жемчужины украинского ретро-джаза”. Музыкальные сокровища от 1930-х и современные аранжировки народных хитов.



Вход свободный.

Место встречи – рынок “Книжка” под балконами джаз-клуба Перрон №7 (Александровский проспект, 16).

Начало концерта в 14.00.

Все собранные в течение мини-фестиваля деньги будут направлены на неотложные нужды 14-й радиотехнической бригады противовоздушной обороны.

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