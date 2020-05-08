В Измаиле на пожаре нашли обгоревшее тело хозяйки квартиры

7 мая в 18:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Измаиле на ул. Клушина задымление в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества и хлама в одной из комнат квартиры. По маршевым лестницам были эвакуированы 15 человек.

«Спасатели локализовали пожар в 18:58 и ликвидировали в 20:00 на общей площади 20 м.кв. В результате пожара огнём уничтожено домашнее имущество», — говорится в сообщении.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело 76-летней хозяйки квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Пожар ликвидирован с помощью 12 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 32 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Великая Михайловка.