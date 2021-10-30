Пожары в Одесской области: Сгорела баня, гори и хата

29 октября в Одесском районе и Измаиле спасатели выезжали на ликвидацию очагов возгорания.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в 16 часов 16 минут поступило сообщение о возгорании бани в селе Новая Дофиновка. По прибытию на место вызова пяти единиц пожарной техники и 17 спасателей, их взору предстала горящая одноэтажная частная баня.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Причина пожара пока не установлена.

А ранним утром, в 6 часов 24 минуты, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Измаиле по проспекту Суворова.

Здесь причина пожара была ясна: в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов произошёл взрыв с последующим горением на площади 5 квадратных метров.

Помощи прибывших пожарников не понадобилось: возгорание ликвидировано хозяином дома и соседкой водой из ведёр.

Зато без помощи врачей не обошлось: пострадала женщина 1963 года рождения, которая на момент взрыва находилась в доме. Её госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Состояние здоровья — тяжёлое.

Во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги 5% тела хозяин дома 1962 года рождения. Он также отправлен в больницу. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в 4 часа 40 минут в Службу спасения поступило сообщение, что в посёлке Овидиополь, по улице Береговой, горит кафе «Селена».

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