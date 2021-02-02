На улице Новощепной ряд в Одессе начался 2-й этап капремонта и новый этап автозаторов

С 30 января начался II-й этап капитального ремонта Новощепного ряда в Одессе.

Из района ремонта передаёт наш корреспондент.

I-й этап предусматривал закрытие части улицы Новощепной ряд, на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной, а начавшийся 30 января II-й этап предусматривает закрытие части улицы ул. Водопроводной, на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная», — сообщает наш корреспондент.

Работа кипит: ремонтники до апреля планируют обновить все инженерные коммуникации, проходящие под ремонтируемым участком ул. Водопроводной: сети водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационные и сети наружного освещения.





Перекрытие движения в этом районе в связи с ремонтом, по свидетельству нашего фотокора, усугубило и без того сложную обстановку, что вызвало заторы и своеобразную «тянучку» из сотен автомобилей.





По Ришельевской движение также затруднено.

Как сообщала Одесса News, после завершения ремонта инженерных сетей начнутся работы по устройству основания под новое трамвайное полотно и автомобильную дорогу. Затем будет выполнено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Работы планируется завершить в апреле 2021 года.

Видео и фото: Одесса News/Александр Александров

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