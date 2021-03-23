Начался ремонт Французского бульвара (фоторепортаж)

На Французском бульваре в Одессе начался ремонт.

Об этом сообщает наш фотокорреспондент.

Многие водители вообще не очень любят езду по отрезку от улицы Академической до Итальянского бульвара из-за неубиваемой, исторической, но всё же брусчатки.

В местах проседания дорожного покрытия брусчатку снимают, ремонтируют основание проезжей части и уже на обновлённое основание переукладывают брусчатку. Работы проводятся не по всему отрезку дороги, а локально, участками, на протяжённости всего Французского бульвара.

На момент фотосъёмки основной фронт работ шёл от Музкомедии и до улицы Вице-адмирала Азарова.

Ремонтные работы не стали помехой для движения электротранспорта.

Брусчатка, конечно, не тот вид покрытия, который может обеспечить надёжность дорожного полотна после проезда крупнотоннажного транспорта, как, например, бетономешалки, попавшей в кадр фотоаппарата в районе университета Мечникова.

Как передаёт фотокор, ремонтные работы проводятся за внебюджетные средства.

При благоприятных погодных условиях текущий ремонт Французского бульвара планируется завершить до конца апреля 2021 года.

Как сообщала Одесса News. днями на Трассе здоровья в Одессе восстановили провалившийся участок, где трасса соединяется с велопешеходной эстакадой.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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