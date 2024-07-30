В Одессе переименовали три улицы в честь павших украинских воинов

В Одессе переименовали топонимы (улицы), три из которых теперь называются в честь павших украинских воинов.

Бывший переулок Короленко теперь назван в честь 28-летнего младшего сержанта Игоря Балмагии (позывной «Фаст»), погибшего в 2023 году при выполнении боевой задачи на передовой.

Бывшая Толбухина названа в честь одесского зоозащитника, активиста общественной организации «Закон Природы» Георгия Липского, сложившего голову в бою с российскими нацистами в августе 2022 года в Херсонской области.

Улица Академика Воробьёва теперь носит имя старшего лейтенанта Виталия Нестеренко (позывной «Вито»), погибшего 4 октября 2023 года во время выполнения боевого задания по освобождению левого берега Днепра. Вблизи села Казачьи Лагеря в Херсонской области офицер принял свой последний бой. Защитнику навсегда 40.

Одесса News информировала о переименовании спуска 8-го Марта в Одессе в честь Виктора Петровича Скаржинского — учёного-садовода в XIX веке.

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