Ремонт дома Либмана в Одессе будут проводить те же, что и Дом Руссова

Конкурс на ремонт дома Либмана выиграла фирма, ремонтировавшая дом Руссова «Укрспецпроект».

Как сообщает ТАЙМЕР, торги за право провести капремонт многострадального дома Либмана в Одессе 26 февраля выиграла фирма «Укрспецпроект». Компания предложила провести ремонт в здании за 14,86 миллиона гривен, компания «Экострой» — 14,95 миллиона, а фирма «Таурус» запросила 15,75 миллиона гривен.

За эти деньги «Укрспецпроект» должен восстановить кровлю здания и провести капремонт его фасада.

Планируется завершение работ до конца 2022 года.

Как сообщала Одесса News, «Укрспецпроект» проводил аналогичные работы в соседнем доме Руссова. По завершению работ суд избрал меру пресечения бывшему директору компании «Укрспецпроект» Елене Сердюк, которую подозревают в финансовых махинациях при реставрации Дома Руссова на 5 миллионов гривен, в частности, в завышении объёма работ по установке окон в здании.

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