Эх, дороги: Где в Одессе запланирован их ремонт

В Одессе расширяется перечень объектов улично-дорожной сети города, на которых проводится текущий ремонт.

Как сообщает официальный сайт города, по 30 апреля в Приморском районе будут проводить текущий ремонт по Трассе здоровья, на подъезде к Скалодрому.

С 21 по 24 апреля в Малиновском районе текущий ремонт дорог будет проходить по Адмиральскому проспекту и ул. Космонавтов.

Работы по текущему ремонту улично-дорожной сети в Киевском районе будут проводиться по следующим адресам:

— пр-т Ак. Глушко (с 9 по 24 апреля);

— ул. Николая Троицкого (с 14 по 24 апреля);

— ул. Китобойная (с 21 по 24 апреля);

— ул. Ак. Королёва (с 17 по 24 апреля).

На сегодняшний день завершены работы, которые проводились с 16 по 21 апреля в Приморском и Малиновском районах:

— ул. Одесса-Главная;

— Овидиопольская дорога;

— Овидиопольский путепровод;

— ул. Кордонная.



Отмечается, что работы по текущему ремонту дорог проводятся двумя способами: с использованием горячей асфальтобетонной смеси и так называемого ямочного ремонта по инъекционной технологии.

Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Также в Одессе ведётся капитальный ремонт ул. Атамана Чепиги, на участке от ул. Николая Плыгуна до ул. Церковной. Капремонт улицы не проводился более 30 лет, и дорожное покрытие пришло в непригодное для эксплуатации состояние.



Проектом капитального ремонта предусмотрено устройство нового покрытия проезжей части из асфальтобетона. Здесь ведутся подготовительные работы по устройству бортового камня. Затем будет выполнено основание проезжей части и тротуаров, обустроены парковки и существующие заезды для транспорта.

Завершающим этапом работ станет нанесение нового асфальтобетонного покрытия на проезжую часть и тротуары.

Завершить работы по капитальному ремонту ул. Атамана Чепиги на этом участке планируется в июле этого года.

Как сообщала Одесса News, в марте в Одессе начался капремонт перекрёстка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома.

Фото: «Одесса»