Замдиректора порта Южный отстранили от должности

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отстранила от должности заместителя директора порта Южный Романа Инде, подозреваемого в коррупции.

Как сообщала Одесса News, Роман Инде был задержан сотрудниками НАБУ в октябре 2020 года. Его подозревают в нанесении госпредприятию более 47 млн грн. убытков.

29 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал его с залогом в 21 млн гривен. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений. Позже суд продлил арест до 22 февраля 2021-го, но уменьшил залог с 21 до 7,35 млн грн.

При этом Инде продолжал занимать должность замдиректора порта: решение о его отстранении от должности суд принял только сейчас.

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