НАБУ проводит обыски в Одесском горсовете и в порту Южный

25 февраля одесское отделение Национального антикоррупционного бюро Украины провело серию обысков в различных подразделениях Одесского горсовета.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, однако подробностей пока не сообщают, пишет ТАЙМЕР.

Отмечается, что обыски прошли в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) и юридическом департаменте. Кроме того, по неподтверждённой информации, обыскивали также рабочие кабинеты вице-мэров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги.

Обыски проводились в рамках дела о строительстве ЖК «Гринвуд» на Французском бульваре: в НАБУ подозревают, что документы на земельный участок под комплексом, а также разрешения на его строительство были выданы незаконно», — говорится в сообщении.

Александр Авдеев, начальник Управления ГАСК Одесского горсовета подтвердил факт обысков на своей странице в Facebook.

«По поводу обысков спешу разочаровать: никаких незадекларированных квадратных метров у меня нет. Действительно, сегодня ко мне домой пришли по поводу приобретения апартаментов моей сестрой ещё в 2014 году, когда даже не работал в ГАСКе. Более того, они располагаются в здании, относящегося к классу последствий СС3, который нам так и не передали. Так что, простите, сенсации не будет», — написал Авдеев.

Также сообщается, что 24 февраля НАБУ проводило обыски в порту Южный.

Силовиков интересует первый замдиректора порта Роман Инде, скандал вокруг которого вспыхнул в октябре 2020-го, когда Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал его с залогом в 21 млн гривен. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений. Позже суд продлил арест до 22 февраля 2021-го, но уменьшил залог с 21 до 7,35 млн грн. Инде подозревают в нанесении более 47 млн грн. убытков госпредприятию.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года НАБУ разоблачило 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» понесло более 47 млн ​​грн убытков.

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