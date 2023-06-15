Коррумпированный судья Чаус, прятавший деньги в 3-хлитровых банках, получил 10 лет

Высший антикоррупционный суд назначил экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Соответствующее решение объявил в среду председатель коллегии судей Евгений Крук.

«Коллегия судей постановила: Чауса Николая Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УКУ и назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы”, — говорится в резолютивной части приговора.

Также Чаус в течение трёх лет лишён права занимать определённые должности. Суд изменил Чаусу ранее применённую меру пресечения и применил к нему содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Кроме того, ВАКС постановил, что вещественные доказательства в размере 150 тысяч долларов должны быть возвращены владельцу. Денежные средства в размере 717 тыс. грн, которые были внесены в качестве залога, должны быть возвращены залогодателю — Чаус Светлане Владимировне. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путём подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Как сообщала Одесса News, в августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом) Уголовного кодекса.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус скрылся из Украины в Молдову.

3 апреля 2021 г. его адвокат Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооружённых мужчин похитила Чауса в центре Кишинёва.

В августе 2021 года Чаус появился в одном из сёл Винницкой области. Правоохранители провели с ним следственные действия. 4 августа 2021 года ВАКС избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

12 января 2022 года ВАКС продлил меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста, затем заменил домашний арест на залог в размере более 700 тыс. грн.

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