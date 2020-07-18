COVID-19 унёс в мире почти 600 тысяч жизней, то ли ещё будет

На утро 18 июля в мире скончалось от коронавируса и сопутствующих ему заболеваний 599 416 человек. Только за последние сутки от COVID-19 скончалось 6 671 человек.

По данным Worldometer, всего мире сегодня насчитывается 14 194 140 заболевших коронавирусом (+242 017 за сутки). Процесс выздоровления идёт медленнее, чем рост количества заразившихся: выздоровели 8 470 275 человек (+186 014).

В первой тройке по количеству заболевших, по-прежнему, США — 3 770 012, Бразилия — 2 048 697 и Индия — 1040 457. Украина занимает 35-е место в этом списке стран.

Наибольшее количество умерших в США (142 064), Бразилии (77 932) и Великобритании (45233).

Как сообщала Одесса News, главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс прогнозирует, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в течение нескольких ближайших лет.