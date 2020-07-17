Куцый с пограничниками и моряками проверил защиту границ

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый 16 июля побывал на острове Змеиный — дальнем рубеже украинской границы в Чёрном море.

Об этом сообщил Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Вместе с начальником Южного регионального управления ГПСУ Сергеем Илом и командующим Военно-морских сил Украины Алексеем Неижпапою проверили, как защищены наши границы», — пишет Куцый.

Глава ООГА Ознакомился с пограничной инфраструктурой, особенностями охраны государственной границы в открытом море, выполнением задач, а также посетил пост технического наблюдения.

«Поблагодарил бойцов за преданную службу. Уверен, наши границы под надёжной защитой», — резюмировал руководитель Одесской облгосадминистрации.

По сообщению Госпогранслужбы, совместная практическая тренировка предусматривала действия резервов ведомств в случае вооружённой агрессии условного противника на территорию Украины. Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление выдвинулись спецназовцы Южного регионального управления, которые были доставлены пограничной авиацией и флотом. Дать вооружённый отпор условному противнику одновременно вышли и корабельные тактические группы, и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, десантировавшиеся на остров.

Как сообщала Одесса News, в Чёрном море 20-26 июля планируются международные учения Sea Breeze-2020.

Фото: Госпогранслужба, Facebook