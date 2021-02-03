COVID-19: в Одесской области за сутки 177 новых случаев, больше всего — в Одессе

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждено 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (73).

Общее количество заболевших — 81 770 (48 736 женщин и 33 034 мужчины).

В числе заболевших за сутки 5 детей, 15 медицинских работников. Всего 3 945 детей и 2 703 медработник с начала пандемии.

Летальность составляет по региону 1 334 человека: Одесса — 678, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 51, Измаил — 65, Подольск — 9, Теплодар — 2, Черноморск — 43, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 32, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 33, Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 33, Килийский — 20, Кодымский — 16, Лиманский — 38, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 32, Ренийский — 7, Раздельнянский — 21, Савранский — 6, Саратский — 24, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 11, Ширяевский — 8.

Выздоровели 72 978 пациентов по всей области с начала пандемии.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 3 февраля:

Одесса — 36 442 (дети — 1 606, медработники — 966)

— 36 442 (дети — 1 606, медработники — 966) Балта — 756 (дети — 13, медработники — 64)

г.Белгород-Днестровский — 1 259 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 746 (дети — 149, медработники — 152)

— 4 746 (дети — 149, медработники — 152) Подольск — 641 (дети — 35, медработники — 43)

Теплодар — 377 (дети — 17, медработники — 14)

Черноморск — 4 016 (дети — 321, медработники — 49)

— 4 016 (дети — 321, медработники — 49) Южный — 1 881 (дети — 92, медработники — 25)

Ананьевский район — 376 (дети — 23, медработники — 20)

Арцизский — 1 360 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 439 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 372 (дети — 104, медработники — 66)

Б.-Днестровский — 647 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 211 (дети — 195, медработники — 211)

Болградский — 2 539 (дети — 140, медработники — 101)

В.Михайловский — 502 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 394 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 818 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 750 (дети — 120, медработники — 50)

Килийский — 1 377 (дети — 59, медработники — 72)

Кодымский — 470 (дети — 21, медработники — 16)

Лиманский — 3 442 (дети — 196, медработники — 131)

Любашевский — 665 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 468 (дети — 43, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 473 (дети — 200, медработники — 80)

Окнянский — 558 (дети — 14, медработники — 12)

Подольский — 1 880 (дети — 110, медработники — 96)

Раздельнянский — 1 217 (дети — 39, медработники — 63)

Ренийский — 858 (дети — 39, медработники — 60)

Савранский — 613 (дети — 18, медработники — 10)

Саратский — 912 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 860 (дети — 49, медработники — 39)

Татарбунарский — 1 012 (дети — 41, медработники — 49)

Ширяевский – 439 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 142 317 (за последние сутки 308), ПЦР-тестов – 366 232 (+1048).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области был лабораторно подтверждён 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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