Оппозиционеры собираются устроить импичмент Зеленскому из-за закрытия телеканалов

Политическая партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» инициирует процедуру импичмента Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат Украины Вадим Рабинович, информирует сайт ОП-ЗЖ.

«3 февраля 2021 года народ Украины проснулся в другой стране, где закрывают телеканалы, где готовятся добить украинцев тарифами, убив перед этим свободу слова», — такое заявление сделал нардеп, выступая сегодня с парламентской трибуны.

«Вас, украинцы, и дальше будут убивать тарифами; у вас будут отбирать жильё за коммунальные долги; мы и дальше будем без вакцины, без медицины, без будущего! А тем временем на так называемой «Большой стройке» власть и дальше будут воровать миллиарды», – заявил политик.

Но для того, чтобы всё это воплотить, власти президента Владимира Зеленского необходимо «заткнуть рот тем, кто несёт людям правду, и в первую очередь – средствам массовой информации, телеканалам».

«Сегодня ночью – а черти всегда действуют ночью – впервые за всю историю существования независимой Украины циничным образом были отключены СРАЗУ ТРИ ведущих информационных телеканалов. За день до этого СБУ совершила провокации против группы телеграмм-каналов», – сообщил народный депутат.

Более того, продолжил Вадим Рабинович, «власть, которая срослась с настоящими ворами, дала команду убивать независимых журналистов».

«Для этого уже создана специальная группа так называемых «патриотов», а несколько дней назад специально был освобождён убийца Стерненко – именно он возглавил эту группу…», – сообщил Рабинович.

Всё это, считает народный депутат, означает одно – президент Зеленский бросил вызов народу Украины.

«Он бросил вызов европейскому будущему Украины, ведь фашизм – это не европейский выбор! А когда запрещают и сжигают книги, когда закрывают телеканалы и убивают журналистов – это настоящий фашизм! И мы видим, что этот фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы», – возмутился политик.

Народный депутат напомнил о том, как «многим диктаторам казалось, что убив свободу слова, они будут править вечно – в своих головах они уже рисовали себе второй, третий или четвёртый сроки».

«Так и президент Зеленский: увидев свой ничтожно низкий рейтинг и рост поддержки украинцами нашей политической партии «ОП-ЗЖ», он ударил в самое сердце демократии – в свободу слова! И сегодня существование демократической, независимой Украины – под угрозой!» – заявил Вадим Рабинович.

В связи с этим в ближайшие дни партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» проведёт чрезвычайный съезд, на котором определит дальнейшие шаги в связи с вопиющим наступлением власти на свободу слова.

«Запомните, вам не заткнуть рот ни нашей партии, ни миллионам её избирателей! Запомните, убийствами, запретами телеканалов, террором вы нас не запугаете!» – обратился политик к власти и сообщил, что партия «ОП-ЗЖ» «инициирует процедуру импичмента президента Зеленского, который надругался над своими избирателями и над страной в целом!»

«Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет – зелёный. Но как наши деды и родители в своё время остановили и победили фашизм, мы – их потомки – сделаем так же и так же победим! NO PASARAN! Фашизм не пройдёт!» – предупредил Вадим Рабинович.

Как сообщала Одесса News, Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал введённые 2 февраля санкции Совета Национальной безопасности Украины.

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Фото и видео: ОП-ЗЖ