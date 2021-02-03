В Одесском Русском театре премьера — «Ангел, Чёрт и Проктолог»

То, что у каждого человека на плечах сидят Ангел и Чёрт и шепчут ему свои советы, знает каждый. Однако, отнюдь не к каждому человеку в конце рабочего дня заявятся эти вечные антагонисты с неожиданным предложением — стать арбитром в их дуэли!

Проктолог и сам не знает, почему выбор пал на него, однако втягивается в их поединок. Кто же окажется победителем, и за какие заслуги?

Это вы узнаете в новой ПРЕМЬЕРЕ Одесского Академического Русского Драматического театра «Ангел, Чёрт и Проктолог» в постановке известного актёра и режиссёра Олега Фомина.

Действующие лица и исполнители:

Чёрт Владимир Лилицкий, Дмитрий Жильченко

Ангел Илья Болотов

Проктолог Александр Суворов, Михаил Игнатов

Продолжительность – 1 час 45 минут. Комедия в 1-м действии.

Приходите 6 февраля к 19.00.

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Билеты можно купить здесь.