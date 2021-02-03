Кому в Одессе 4 февраля отключат свет

4 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Дачный переулок: 1а, 1Б, 1-Г, 1, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. 2-я Станционная: 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. 2-й Дачный пер.: 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8а, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Астрономическая: 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Ванный пер.- Приморский: 1, 3, 3/12, 3А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Дальницкое Шоссе: 2/1, 28, 33, 1517

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Дачная: 5, 5/1, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/18, 5/8, 5/9, 10/1, 516

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Дачный пер.: 5/1

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21А6, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Канатная улица: 1А, 2, 4, 7, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Самолётная улица: 28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 46 А, 48, 49, 50, 51

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Маразлиевская улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14А, 14Б, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Маринеско спуск: 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Нахимова пер.: 1, 1/3, 3, 6, 8, 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Немировича — Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Обильная: 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Ольгиевская улица: 6, 7, 8, 9, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Пастера ул.: 11, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Просёлочная ул.: 1, 3А, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23, 39, 39а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Пугачёва ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 18/1, 18А, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Садовая Балка: уч32, 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Сакко: 2а, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Толбухина: 20а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31/А, 31а, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46б2, 46в, 46е, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Транспортная (Лен.пос.): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Транспортная улица: 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Фонтанская дорога — прим: 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 89, 89/В, 89Г, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/5, 95/5-2, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95Д, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 103, 956

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Фонтанская дорога-киев: 58/1, 62/2, 85А, 87-А, 95/4, 95/51, 95/53, 95/54, 95/5-5, 95/56, 101/1, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Чубаевская: 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 29, 29/11, 29/3, 29/31, 29/3141, 29/35, 29/6, 29/7, 29/8, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/, 48/2-Б, 48/50, 48/8, 48/9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Чубаевская: 27/12, 29/10, 29/15, 29/5, 48/2, 48/5, 48А, 279

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. Шефская улица: 25, 25А, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 19:00

4 фев. Ёлочная: 2/1

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. пер. Дмитрия Донского: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. пер. Прорезной: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев. пер. Щукина: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

4 фев. 17:00

4 фев.

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