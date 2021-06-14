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Команда Sotheby’s подготовила впечатляющую подборку ювелирных украшений

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Команда Sotheby’s подготовила впечатляющую ювелирную подборку самых желанных украшений.

По сообщению издания jetsetter.ua, принять участие в аукционе можно хоть сейчас.

Среди предложенного — браслеты Van Cleef & Arpels, броши Graff и ценные серьги Cartier.

Жемчужины июньского мероприятия — кольцо G by Glenn Spiro с жёлтым бриллиантом,

а также колье с изумрудами Harry Winston, которое оценено в 2,5 миллиона долларов.

В предложенных лотах также:

  • кольцо Bulgari
    $ 2 000 000 — 3 000 000
  • браслет Cartier
    $ 125 000 — 175 000

  • серьги Cartier
    $ 20 000 — 30 000

и много других красивых, но недешёвых ювелирных изделий.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года картину голландского художника Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Мормартре» продали в Париже на аукционе Sotheby’s за 13,09 миллиона евро.

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