Одесский оперный театр представит лирическую оперу «Богема»

«Богема» — лирическая опера Джакомо Пуччини, в основу которой положена личная драма героев.

Вместе с тем в произведении широко представлены колоритные картины эксцентричной жизни художников, актёров и поэтов. Музыка по ходу произведения меняется от темпераментной, живой, энергичной — к нежной и хрупкой, драматической, а в финале становится траурно-трагической.

Цена билетов от 50 до 610 гривен. Их можно купить здесь.

Даты: 19 и 26 июня, 19:00.

Место проведения: Оперный театр

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