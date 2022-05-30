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Картину одесского художника Ройтбурда выставили на аукцион

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Картину одесского художника Александра Ройтбурда “Сыры” (2008) выставили на аукцион ART CAN HELP в аукционном доме GOLDENS.

Об этом информирует Культурометр.

Отмечается, что стартовая цена картины составляет 15 тысяч долларов США, шаг ставок 1000 долларов. Картина находилась в коллекции Юрия Когутяка.

Александр Ройтбурд (1961-2021) – участник 49-й Венецианской биеннале. Работы художника хранятся в МоМА, ДТГ, ДРМ, PinchukArtCentre, ОХМ и частных коллекциях мира. Был директором Одесского художественного музея (с 2018 года по 2021).

Всего в аукционе участвуют 27 лотов произведений искусства украинских художников и скульпторов, в частности, работа гения украинской современности Ивана Марчука “Сад соблазна” 1996 года с начальной ценой 50 тыс. долларов.

Также на аукцион попала работа украинской мастерицы народной декоративной росписи Марии Примаченко “Цветочки голубоглазки” 1988 года с начальной ценой 8000 долларов.


 Вырученные средства от аукциона будут переданы в Благотворительный фонд «Центр помощи» на оснащение Центрального клинического госпиталя и в фонд “Вернись живым”.

Аукцион завершится 3 июня.

Посмотреть все работы можно здесь.

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