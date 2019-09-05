В Одессе приступили к реставрации Дома Либмана

В Одессе приступили к подготовительным работам по восстановлению памятника архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Преображенской, 23 угол ул. Садовой — Дома Либмана.

Как сообщает официальный сайт города, компанией-подрядчиком ведутся работы по установке строительных лесов на фасаде Дома Либмана. Также размещена строительная сетка для безопасности в случае падения элементов лепного декора и камней при проведении ремонтно-реставрационных работ. В целях безопасности вдоль фасадной части здания установлено ограждение.

Отмечается, что, по проекту, на здании планируется отремонтировать кровлю с полной заменой стропильной системы, восстановить кровельную башню и световой фонарь здания, а также заменить водосточную систему.

Кроме того, реставрационно-восстановительные работы проведут на фасаде здания. Планируется усилить кладку фасадов с помощью инъектирования восстановительными растворами, усилить дверные и оконные проёмы, заменить оконные и дверные блоки, отремонтировать цоколь здания, балконы и крыльца.

Сообщается также, что реставраторы обновят и декоративные элементы фасада здания, который впоследствии оборудуют подсветкой. Завершающим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории.

Объект 5 сентября посетил мэр Одессы Геннадий Труханов.



Кстати. Не менее масштабные ремонтно-реставрационные работы проведут на кровле и фасаде знаменитого Дома с атлантами. На здании по ул. Гоголя, 7 уже возвели строительные леса. Также проводятся монтаж строительных лесов и подготовка к ремонтно-реставрационным работам на соседнем здании — памятнике архитектуры по ул. Гоголя, 5.