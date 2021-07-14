Обвал за обвалом: в Одессе рушатся памятники архитектуры

Сегодня, 14 июля, в Одессе обвалился фасад дома по Соборной площади, 4, а на минувших выходных в доме Либмана, который ждёт продолжения реставрации и спрятан за строительными лесами, обрушился чердак.

Корреспондент Одесса News побывал на месте обвалов.

Что касается Дома Либмана, то специалисты Управления капитального строительства Одесского горсовета утверждают, что очередной обвал — некачественная работа предыдущего подрядчика. Работы проводились с грубыми нарушениями, что стало причиной остановки договора с компанией.

Упавшее перекрытие является следствием нарушения технологии исполнения работ. Без проектных решений была открыта крыша, а большие осадки, замокание и привели к обрушению.

Завершение реставрации фасада и крыши предполагается после проведения тендера.

Отмечается, что здание — жилое, в нём продолжают проживать одесситы. Владелец помещений на первом этаже здания самовольно снёс две несущие стены, из-за чего дом просел и оказался на грани обрушения. В начале 2021 года с «Укрспецпроектом» управление капстроительства разорвало договор, а нового подрядчика так и не нашли. Уже почти полгода на здании работы не ведутся.

На Соборной на тротуар обрушились элементы фасада дома №4, который находится с 1991 года на обслуживании частной управляющей компании ЖУ «Ренессанс-92». Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Ведь обвалились около 10 погонных метров карниза фасадного флигеля трёхэтажного дома — памятника архитектуры.

Ранее Одесса News сообщала об обрушении 6 июля дома по улице Старопортофранковской в Одессе.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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