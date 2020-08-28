Мэрия Одессы подписала меморандум о сохранности дома Гоголя

28 августа состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере сохранения объекта культурного наследия по ул. Гоголя, 11, между председателем Приморской районной администрации Маратом Королёвым и Обществом совладельцев многоквартирного дома «Уютное».

Как сообщает официальный сайт города, предметом Меморандума является консервация, реставрация и дальнейшее использование памятника культурного наследия – Дома Гоголя.

Согласно Меморандума, в течение сентября планируется завершить разработку проекта первоочередных противоаварийных и консервационных работ и, по возможности, в самые короткие сроки восстановить кровлю фасадного г-образного жилого дома по ул. Гоголя, 11, чтобы предотвратить в осенне-зимний период попадание внутрь осадков.

Отмечается, что параллельно с этим будет разрабатываться проект ремонтно-реставрационных работ, выполнение которых планируется начать уже в следующем году.

«Совладельцы квартир займутся восстановлением внутренних помещений, исполнительные органы Одесского городского совета – реставрацией фасада и капитальным ремонтом мест общего пользования», — говорится в сообщении.

Городской голова подчеркнул, что Дом Гоголя – это первый пример конструктивных взаимоотношений между городской властью и собственниками квартир по сохранению дома, и выразил уверенность, что этому примеру последуют собственники квартир и других зданий-памятников архитектуры.

Мэр Одессы также отметил, что с ОСМД «Уютное» достигнута предварительная договорённость о размещении в одном из помещений Дома Гоголя музейной экспозиции, связанной с жизнью и творчеством писателя.

«Мы прислушаемся к мнению культурологов, историков и архитекторов. Но однозначно к ней будет свободный доступ, и имя Гоголя сохранится как одна из жемчужин нашего города», — отметил представитель ОСМД «Уютное» Алексей Британов.



Кстати. Дом на ул. Гоголя, 11 принадлежал дяде Николая Васильевича Гоголя. Писатель останавливался у него, когда жил в Одессе в 1850-1851 годах. В 2008 году здание занесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры и градостроительства, истории местного значения.

Решением исполкома Одесского городского совета 30 июля 2020 года была создана комиссия по обследованию состояния этого жилого дома. 17 августа 2020 года фасадный г-образный корпус жилого дома по ул. Гоголя, 11 признан непригодным для проживания и таким, что не соответствует техническим и санитарным требованиям.