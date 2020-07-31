Дом в Одессе, где останавливался Гоголь, планируют восстановить

30 июля исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о создании комиссии по обследованию состояния жилого дома, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 11.

Как сообщает официальный сайт города, дом был построен в 1846 году и принадлежал дяде писателя Николая Васильевича Гоголя по материнской линии — отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Писатель останавливался у него, когда жил в Одессе в 1850-1851 годах. Сегодня одесситы называют это здание Домом Гоголя.

Отмечается, что дом находится в управлении ОСМД, созданного в 2009 году двумя собственниками, которые выкупили все квартиры во флигеле А. Однако до сегодняшнего дня ОСМД не заключило охранный договор и не предпринимает никакие действия по восстановлению здания. Учитывая, что Дом Гоголя – памятник архитектуры, этот документ является одним из обязательных.

Созданная комиссия сразу после завершении заседания исполкома вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым побывала провела визуальный осмотр Дома Гоголя и его помещений.

Комментируя результаты осмотра, городской голова отметил, что, несмотря на очевидность аварийного состояния здания, для соблюдения законодательной процедуры необходимо получить экспертное заключение о состоянии дома. Только после этого можно будет приступить к дальнейшим шагам по сохранению дома-памятника архитектуры.

«Мы предпримем всё возможное, чтобы сохранить Дом Гоголя. Но его восстановление прошло бы достаточно быстрее и эффективнее, если бы мы объединились. Все! Начиная от Министерства культуры и соответствующих органов по вертикали власти до собственников помещений. Городская политика последних пяти лет ярко свидетельствует, что мы готовы восстанавливать наши памятники архитектуры», – заявил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, с 2015 года в Одессе ведётся системная работа по сохранению культурного наследия: отреставрирована Потёмкинская лестница, вторую жизнь получила Воронцовская колоннада, восстановлен Дом Руссова, возвращена былая красота знаменитому Дому с Атлантами, продолжается реставрация Дома Либмана.

Фото: «Одесса»