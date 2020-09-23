В Одессе открыли первую очередь благоустройства бульвара Жванецкого

23 сентября состоялось открытие I-й очереди благоустройства бульвара Жванецкого – от Одесского художественного музея до ул. Торговой.

Как сообщает официальный сайт города, весь бульвар вымощен гранитом, обозначена велосипедная дорожка, у кромки установлено ограждение, выполнено дополнительное озеленение, а для освещения бульвара использованы фонари на солнечных батареях. Здесь также появилась смотровая площадка, а для маленьких одесситов – детская площадка.



Работы по благоустройству бульвара продолжаются на участке от ул. Торговой до ул. Гоголя. В будущем здесь также появится фонтан.

По случаю открытия бульвар был украшен стендами с высказываниями знаменитого одессита Михаила Михайловича Жванецкого. Также Союз художников Украины подготовил выставку картин и скульптур, таким образом выразив своё намерение принять участие в создании здесь «бульвара искусств»», так как это место является не просто ещё одной прогулочной зоной.



«Год назад мы здесь были с Михаилом Жванецким, он сам выбрал материалы, которые мы использовали в благоустройстве бульвара. Сегодня, к сожалению, мы открываем первую очередь благоустройства без него. Но надеюсь, когда мы полностью закончим работы, он будет вместе с нами», — сказал Геннадий Труханов.

Городской голова отметил, что благоустройство бульвара стало логичным продолжением масштабного комплекса работ по приведению в надлежащий вид морского фасада Одессы по направлению от Думской площади к Пересыпскому мосту: Стамбульский парк, Греческий парк, Воронцовская колоннада, Тёщин мост, Уголок старой Одессы и далее. Также был проведён капитальный ремонт ул. Софиевской, с которой бульвар связан коммуникациями, и переулка Короленко.

В дальнейшем планируется благоустроить сквер Жанны Лябурб – более 6 гектаров на склонах вдоль бульвара Жванецкого.

Кстати. Бульвар, названный в 2009 году в честь знаменитого одесского сатирика Михаила Жванецкого, располагается на верхней террасе склона над ул. Приморской и имеет общую протяженность 700 метров. Его капитальный ремонт был начат в марте 2019 года. Работы разбиты на очереди, это связано со сложностями, с которыми столкнулись специалисты при благоустройстве бульвара на участке от Художественного музея до ул. Торговой. Данная часть склона состоит из насыпных грунтов. Здесь никогда не проводились комплексные укрепительные работы. Кроме того, из-за отсутствия ливневой канализации дождевые воды постоянно размывали склон.

Для предотвращения в дальнейшем сползания уже благоустроенного бульвара проектировщиками было предложено укрепить его за счёт создания свайного поля, на которое залита монолитная железобетонная плита толщиной до 30 см. Также впервые здесь обустроена ливневая канализация.

По окончании всех работ бульвар Жванецкого (от Одесского художественного музея до ул. Гоголя) станет упорядоченной пешеходной зоной.

Фото и видео: «Одесса»